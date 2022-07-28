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Журналист рассказал про разбросанные украинские мины «Лепесток» в Донецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На улице Куинжи Донецка украинскими военными были рассыпаны противопехотные фугасные мины «Лепесток», рассказал журналист 28 июля, показав взрывные устройства.

«Довольно неприятная штука. Если человек на нее наступит, то ему как минимум может оторвать стопу», — отметил журналист.

Начался штурм авдеевского укрепрайона. Онлайн спецоперации 28 июля
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Местная жительница рассказала журналисту, как услышала громкие звуки. Она думала, что на крышу ее дома упали осколки, но утром обнаружила на территории мины.

«Утром вышла, думала, что сейчас машина вся дырявая. Но вот эту штуку обнаружили. Все мы зашли в дом, теперь сидим, ждем спасателей», — объяснила она.

По словам горожан, пока жертв нет.

«У этих мин есть свойство самоликвидации. И пока мы здесь гуляли, три штуки самоликвидировались», — добавил журналист.

В ночь на 28 июля штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что украинские боевики нанесли ракетный удар по Донецку, рассыпав запрещенные противопехотные фугасные мины (ПМФ-1) «Лепесток» нажимного действия. Они были найдены также на улицах Манежная, Сбежнева, Тищенко, Новоясиноватская, Рабфаковская, Светличная, Артемовская Куйбышевского района и улице Путиловская Киевского района.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением ситуации власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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