Украинские боевики обстреляли Донецк запрещенными минами ПМФ-1 «Лепесток»

Украинские неонацисты рассыпали по Донецку запрещенные противопехотные фугасные мины (ПМФ-1) «Лепесток». Об этом 28 июля сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

«Украинские боевики нанесли ракетный удар по Донецку, рассыпав запрещенные противопехотные мины ПМФ-1 «Лепесток» нажимного действия. Сотрудники скорой помощи при выезде на адрес обнаружили множество мин ПМФ-1, которые были сброшены при обстреле города средствами РСЗО ВФУ», — говорится в заявлении ведомства.

Штаб уточнил, что мины были найдены на улицах Манежная, Сбежнева, Тищенко, Новоясиноватская, Рабфаковская, Светличная, Артемовская Куйбышевского района города и улицах Путиловская и Куинжи Киевского района Донецка.

Кроме того, ведомство предупредило о том, что противопехотные мины националистов могут находиться в других районах города, и призвало жителей ни при каких обстоятельствах не прикасаться к подобным взрывным устройствам.

27 июля мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал о трех погибших в результате обстрела города украинскими боевиками: при обстреле Куйбышевского района погибли двое мужчин, еще один человек погиб в Петровском районе города. Тогда же штаб территориальной обороны ДНР рассказал о том, что в результате обстрела боевиков в Донецке пострадала школа-интернат.

26 июля украинские боевики выпустили в сторону Донецка 15 ракет из БМ-21 «Град», из-за чего начался крупный пожар на нефтебазе в Буденновском районе города.

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Донецке ранее, 25 июля. По сообщению первого замглавы министерства информации Донецкой Народной Республики Даниила Безсонова, в тот день силы ПВО сбивали выпущенные по городу ракеты вооруженных формирований Украины (ВФУ).

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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