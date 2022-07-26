В результате обстрела Донецка со стороны ВФУ произошло возгорание на нефтебазе

После обстрелов Донецка со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) последовал крупный пожар на нефтебазе в Буденновском районе города. Кадры с места происшествия во вторник, 26 июля, появились в распоряжении «Известий».

Пламя пожара можно увидеть из нескольких районов города, оно поднимается на высоту до семи этажей. Горят цистерны с горюче-смазочными материалами. Информации о пострадавших не поступало.

На месте работают силы МЧС и Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР).

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские боевики обстреляли Донецк. По городу были выпущены 15 ракет из БМ-21 «Град».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».