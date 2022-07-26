Реклама
Прямой эфир
Мир
В результате обстрела Донецка со стороны ВФУ произошло возгорание на нефтебазе
Армия
Российские военнослужащие доставили более 30 т гумпомощи в Лисичанск
Общество
Дороги Воронежа оказались под водой после ливней
Происшествия
Полицейские на Камчатке задержали браконьеров с более чем 800 кг лосося
Мир
В США заявили об изучении Белым домом возможности ввести режим ЧС из-за оспы обезьян
Общество
Синоптики предупредили о грозе в Москве 26 июля
Интернет
Власти предложили искать фейки в Сети с помощью алгоритма
Экономика
Бизнес предложил список детских товаров первой необходимости
Экономика
Банки ограничили открытие продуктов в валюте
Мир
Трасс опровергла планы по прямому вмешательству страны в конфликт вокруг Украины
Мир
В Мариуполе началось возведение центра МЧС ДНР
Сюжет:

В результате обстрела Донецка со стороны ВФУ произошло возгорание на нефтебазе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После обстрелов Донецка со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) последовал крупный пожар на нефтебазе в Буденновском районе города. Кадры с места происшествия во вторник, 26 июля, появились в распоряжении «Известий».

Пламя пожара можно увидеть из нескольких районов города, оно поднимается на высоту до семи этажей. Горят цистерны с горюче-смазочными материалами. Информации о пострадавших не поступало.

Отступательный порыв: что оставили украинские войска под Северодонецком
Корреспондент «Известий» побывал на последних рубежах обороны ВФУ на левом берегу Северского Донца

На месте работают силы МЧС и Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР).

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские боевики обстреляли Донецк. По городу были выпущены 15 ракет из БМ-21 «Град».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022