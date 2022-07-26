Украинские боевики выпустили 15 ракет из БМ-21 «Град» по Донецку

Боевики Украины выпустили 15 ракет по Донецку из БМ-21 «Град». Об этом во вторник, 26 июля, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 03:46 — н.п. Невельское — г. Донецк (Куйбышевский, Кировский районы): выпущено 15 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении ведомства.

25 июля первый замглавы министерства информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что силы противовоздушной обороны в Донецке сбили выпущенные по городу ракеты вооруженных формирований Украины. В этот же день мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что мирный житель погиб при обстреле украинскими боевиками поселка Стальсбыт в Никитовском районе города.

В тот же день на территории донецкого завода по переработке пластика произошел пожар, вызванный попаданием взрывоопасного предмета в здание завода. По данным ведомства, сигнал о пожаре на территории завода на Домостроительной улице в Киевском районе города поступил спасателям в 20:00.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».