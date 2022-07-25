Мэр Горловки сообщил о гибели мирного жителя в результате обстрела ВСУ

Мирный житель погиб при обстреле украинскими боевиками поселка Стальсбыт в Никитовском районе Горловки. Об этом сообщил 25 июля мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

По данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), последний обстрел по Никитинской району Горловки со стороны украинских войск был зафиксирован сегодня в 16:00 (время совпадает с мск). Тогда было выпущено 9 снарядов калибром 122 мм.

21 июля стало известно, что в ходе обстрела поселка шахты им. Н.А. Изотова в пригороде Горловки со стороны украинских боевиков скончался 19-летний молодой человек.

За день до этого вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Горловку из тяжелой артиллерии.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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