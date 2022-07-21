Из-за обстрела ВСУ в пригороде Горловки скончался 19-летний житель

В ходе обстрела поселка шахты им. Н.А. Изотова в пригороде Горловки со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) скончался 19-летний молодой человек, рассказал мэр города Иван Приходько.

«К огромному сожалению, парень В. В. В., получивший ранение в поселке шахты им. Н.А. Изотова, умер до приезда скорой помощи в свой день рождения. Ему было всего 19 лет», — написал градоначальник в своем Telegram-канале в четверг, 21 июля.

Отмечается, что в 18:15 по местному времени (совпадает с мск) военнослужащие украинской армии нанесли удар по поселку шахты им. Н.А. Изотова из артиллерии калибра 122 мм, выпустив шесть снарядов. Сейчас трое человек ранены по причине обстрелов Горловки.

Ранее в этот день представительство ДНР сообщило о том, что украинские войска за полтора часа выпустили шесть снарядов калибром 152 мм по Еленовке и пять снарядов того же калибра по населенному пункту Доля в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Накануне стало известно, что вооруженные силы Украины выпустили по Широкой Балке в ДНР 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

В этот же день украинские боевики в очередной раз обстреляли Донецк и Горловку из тяжелой артиллерии и РСЗО. Отмечалось, что в Горловке один человек погиб, трое пострадали.

Россия объявила 24 февраля о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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