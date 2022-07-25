В ДНР сообщили об огне ПВО по ракетам ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в Донецке сбивают выпущенные по городу ракеты Вооруженных сил Украины. Об этом 25 июля сообщил первый замглавы министерства информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

«Судя по звукам, сейчас над центром Донецка активно работает наша ПВО. Берегите себя и своих близких», — написал он в Telegram.

Ранее 25 июля мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что мирный житель погиб при обстреле украинскими боевиками поселка Стальсбыт в Никитовском районе города. По информации ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), последний обстрел по этому району со стороны ВСУ был зафиксирован сегодня в 16:00 (время совпадает с мск). Тогда было выпущено девять снарядов калибром 122 мм.

Кроме того, в этот же день в штабе теробороны республики сообщили о гибели жительницы Егоровки в результате обстрела.

За день до этого ВСУ обстреляли Донецк и Горловку из тяжелой артиллерии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением ситуации власти ДНР и Луганской народной республики обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».