Мирная жительница погибла в результате обстрела Егоровки в ДНР. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщили в штабе теробороны республики.

«В результате обстрела ВФУ [вооруженными формированиями Украины] в Егоровке погибла женщина», — говорится в сообщении.

Село Егоровка расположено к северу от Волновахи.

Ранее в этот день в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщали, что украинские военные выпустили девять снарядов по направлению населенного пункта Рубежное в ЛНР, в результате чего погибли четыре мирных жителя.

Накануне сообщалось, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, в результате чего повреждены детский сад и многоквартирные жилые дома.

РФ начала спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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