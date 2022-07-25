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Четыре человека погибли в результате обстрела Рубежного со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Украинские военные выпустили девять снарядов по направлению населенного пункта Рубежное в Луганской Народной Республике (ЛНР), в результате обстрела погибли четыре человека. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17:00 — по населенному пункту Рубежное с применением артиллерийского орудия 155 мм (девять снарядов). В результате обстрела погибли четыре мирных жителя», — говорится в Telegram-канале представительства.

Ранее в тот же день сообщалось, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, в результате чего повреждены детский сад и многоквартирные жилые дома. Кроме того, обесточено 24 трансформаторные подстанции, без энергоснабжения остались 2150 абонентов поселка шахты «Трудовская» и населенного пункта Александровка.

Также глава администрации Каховского района в Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил, что ВСУ обстреляли район из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Украинские войска целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре, подчеркнул он, указав, что данные действия украинских военных являются террором против мирного населения.

24 июля удар со стороны ВСУ был нанесен и по Кировскому району Донецка. Украинские военные выпустили пять снарядов калибром 155 мм. Отмечалось, что погиб мужчина.

Накануне были опубликованы кадры последствий обстрела вооруженными силами Украины Кировского района Донецка. Ребенок нашел обломки снаряда на улице. Он рассказал, что первый снаряд попал в автомобиль, второй прилетел на территорию кладбища.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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