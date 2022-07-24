В Донецке при обстреле ВСУ повреждены детский сад и жилые дома

При обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка повреждены детский сад и многоквартирные жилые дома. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о повреждениях в результате обстрела ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Ред.) Петровского района города Донецка: — улица Осоавиахима, 17 — зафиксировано возгорание гаража; — улица Осоавиахима, 14, 17 — многоквартирные жилые дома; — улица Серафимовича, 1 — детский сад № 94», — говорится в Telegram-канале представительства.

Кроме того, обесточено 24 трансформаторные подстанции, без энергоснабжения остались 2150 абонентов поселка шахты Трудовская и населенного пункта Александровка.

Ранее в этот день ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 122 мм.

Тогда же сообщалось, что в результате обстрела Кировского района Донецка погиб мужчина. В представительстве уточнили, что ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 мм.

20 июля при обстреле со стороны украинских военных Петровского района города Донецка погиб один мирный житель. В 14:15 мск украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра 155 мм. Обстрел велся со стороны населенного пункта Красногоровка.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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