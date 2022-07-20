Один человек погиб при обстреле Петровского района Донецка

При обстреле со стороны украинских военных Петровского района города Донецка погиб один мирный житель. Об этом сообщил 20 июля штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Украинские боевики обстреляли поселок шахты Трудовская, где по улице Рационализаторов погиб мирный житель», — сообщил штаб в Telegram-канале.

В 14:15 мск украинские войска в очередной раз обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 мм. Обстрел велся со стороны населенного пункта Красногоровка.

20 июля в штабе ДНР заявили об освобождении 255 населенных пунктов в регионе. Отмечается, что среди освобожденных от украинских боевиков населенных пунктов есть село Берестовое, расположенное в 20 км от Соледара.

Тогда же замглавы мининформации ДНР Даниил Безсонов отметил, что у вооруженных сил Украины (ВСУ) нет необходимых сил для штурма Донецка. По его словам, украинцы пытаются убедить дончан, что ВСУ пойдут в наступление на Донецк и вот-вот его захватят, однако на самом деле сделать это им не удастся.

Накануне военные ВСУ продолжали наносить удары по Куйбышевскому району Донецка. В результате новой атаки пострадал один мужчина. Находящийся на месте событий корреспондент «Известий» снял на видео и показал разрушения в районе города после повторного нападения.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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