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В ДНР заявили о нехватке сил у ВСУ для штурма Донецка

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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У вооруженных сил Украины (ВСУ) нет необходимых сил для штурма Донецка. Об этом 20 июля заявил замглавы Мининформации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

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По его словам, украинцы пытаются убедить дончан, что ВСУ пойдут в наступление на Донецк и вот-вот его захватят, однако на самом деле сделать это им не удастся.

«Я не буду рассказывать, какие у нас здесь находятся силы и средства, но для того, чтобы у них это получилось, им надо накопить большие силы под Донецком — раз в 20 увеличить силы — и штурмовать с нескольких сторон», — цитирует Безсонова ТАСС.

Когда ВСУ начнут накапливать силы, в ДНР это заметят, отметил замглавы Мининформации республики.

«И мы эти силы накроем, поэтому это невозможно. Тех сил, что у них рассредоточены по донецкому направлению, не хватит, чтобы хоть где-то закрепиться», — заключил он.

Ранее, 17 июня, президент РФ Владимир Путин отметил, что созданная восемь лет назад под городом линия разграничения является серьезным украинским укрепрайоном, штурм которой приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил. В связи с этим штурмовать позиции вооруженных сил Украины под Донецком нецелесообразно, идет планомерная работа по заходу в тыл укрепрайонов, подчеркнул глава государства.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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