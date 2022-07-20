В ДНР заявили о нехватке сил у ВСУ для штурма Донецка

У вооруженных сил Украины (ВСУ) нет необходимых сил для штурма Донецка. Об этом 20 июля заявил замглавы Мининформации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

По его словам, украинцы пытаются убедить дончан, что ВСУ пойдут в наступление на Донецк и вот-вот его захватят, однако на самом деле сделать это им не удастся.

«Я не буду рассказывать, какие у нас здесь находятся силы и средства, но для того, чтобы у них это получилось, им надо накопить большие силы под Донецком — раз в 20 увеличить силы — и штурмовать с нескольких сторон», — цитирует Безсонова ТАСС.

Когда ВСУ начнут накапливать силы, в ДНР это заметят, отметил замглавы Мининформации республики.

«И мы эти силы накроем, поэтому это невозможно. Тех сил, что у них рассредоточены по донецкому направлению, не хватит, чтобы хоть где-то закрепиться», — заключил он.

Ранее, 17 июня, президент РФ Владимир Путин отметил, что созданная восемь лет назад под городом линия разграничения является серьезным украинским укрепрайоном, штурм которой приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил. В связи с этим штурмовать позиции вооруженных сил Украины под Донецком нецелесообразно, идет планомерная работа по заходу в тыл укрепрайонов, подчеркнул глава государства.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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