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В ДНР сообщили об освобождении 255 населенных пунктов в республике

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) освобождено 255 населенных пунктов. Об этом в среду, 20 июля, заявил штаб ДНР.

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Отмечается, что среди освобожденных от украинских боевиков населенных пунктов есть село Берестовое, расположенное в 20 км от Соледара.

В штабе указали, что в результате обстрела со стороны Украины были повреждены девять домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры. Всего боевики выпустили 437 единиц боеприпасов.

«Противник открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики с применением РСЗО «Град», 155, 152 и 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120-миллиметровых минометов. Под обстрелы ВФУ попали районы 13 населенных пунктов республики», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

За день до этого помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что освободительные бои за город Соледар в ДНР начнутся до конца текущей недели.

15 июля стало известно, что союзные силы РФ и ДНР контролируют большую часть путей отхода украинских войск из Северска и Соледара. Тогда же украинское командование решило поэтапно выводить подразделения из Северска.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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