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В ЛНР заявили о намерении союзных сил начать бои за Соледар до конца недели

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Освободительные бои за город Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР), который всё еще находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), начнутся до конца текущей недели. Об этом сообщил в понедельник, 18 июля, помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

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«В Соледаре ситуация 50 на 50, поэтому в ближайшее три-четыре дня начнется его полное освобождение», — сказал он.

Также Киселев указал, что ВС Украины заминировали в Соледаре госучреждения и улицы. Кроме того, украинские войска ведут интенсивный обстрел города со стороны Краматорска.

Накануне сообщалось, что в ДНР освобождены от украинских националистов уже 253 населенных пункта, включая Новую Каменку и Стряповку.

16 июля Минобороны России сообщило, что украинские неонацисты оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в одной из школ города Соледара в ДНР. Указывалось, что в подвале размещен склад боеприпасов, а на прилегающей территории — тяжелое вооружение.

Ранее, 15 июля, стало известно, что союзные силы РФ и ДНР контролируют большую часть путей отхода украинских войск из Северска и Соледара. Тогда же украинское командование решило поэтапно выводить подразделения из Северска.

14 июля Минобороны РФ сообщило о том, что украинские боевики оборудовали огневые точки в больницах нескольких населенных пунктов ДНР. Радикалы заняли гражданские объекты в Дружковке, Угледаре, Белозерском.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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