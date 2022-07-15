Союзные силы взяли под контроль пути отхода ВСУ из Северска и Соледара
Союзные силы контролируют большую часть путей отхода украинских войск из Северска и Соледара. Об этом 15 июля заявил офицер народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.
Он уточнил, что военные вооруженных сил Украины (ВСУ) получили команду на отход из Северска.
«Прежде всего у них сейчас один отход в направлении населенного пункта Соледар, там есть ряд грунтовых дорог. Рельеф местности им еще позволяет более-менее скрытно отходить, но в любом случае говорить о безопасном отходе уже не стоит, потому что мы контролируем большую часть логистики, которая находится в районе данного населенного пункта», — сказал он «РИА Новости».
По его словам, украинские военнослужащие могут выходить только малыми группами.
Ранее в пятницу Марочко уже сообщал, что украинское командование решило поэтапно выводить подразделения из Северска. В этот же день военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» выразил мнение, что вывод солдат — не часть тактики, а невозможность удержаться там. По его словам, солдатам ВСУ поставили задачу обороняться на рубежах города, однако, когда они добрались до населенного пункта и поняли, что позиции под Северском не настолько мощно оборудованы, как в Северодонецке и Лисичанске, они «просто не смогли на них удержаться, их выбили».
В то же время помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев рассказал «Известиям», что оперативное продвижение подразделений сил Донецкой Народной Республики (ДНР) в район Северска и Соледара дало возможность «рассеять» многие части ВСУ. Он подчеркнул, что Северск важен тем, что дает еще один оперативный выход в район Краматорска и Славянска.
Накануне подполковник народной милиции ДНР Андрей Баевский заявил, что большая часть Северска уже находится под контролем союзных сил.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей и обратились за помощью к Москве.
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