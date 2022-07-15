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Военный эксперт объяснил постепенный вывод войск ВСУ из Северска

Военный эксперт Шурыгин: вывод войск ВСУ из Северска — это точно не часть тактики, их выбили оттуда
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Вывод солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Северска — это не часть тактики, а их невозможность удержаться там. Такое мнение в пятницу, 15 июля, в беседе с «Известиями» выразил военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Безусловно, это не часть тактики. В тактику украинской армии не входит сдавать фактически без боя свои населенные пункты. Скорее всего, просто не удалось закрепиться. Украинская армия после Лисичанска потеряла большое количество тяжелой техники артиллерии, и войска достаточно сильно потрепаны. Отступая, они не обладают таким высоким боевым духом, который бы позволял бы им из одного огненного ада попадать сразу во второй», — выразил мнение Шурыгин.

По словам эксперта, украинским солдатам поставили задачу обороняться на рубежах Северска, однако, как только они добрались до города и поняли, что позиции под Северском не настолько мощно оборудованы, как в Североднецке и Лисичанске, они «просто не смогли на них удержаться, их выбили».

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Ранее в этот день офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что украинское командование решило поэтапно выводить подразделения из Северска.

В этот же день первый заместитель главы мининформации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в Северске имеются очаги сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ), силы Донецкой Народной Республики ведут зачистку восточных районов города. Он отметил, что пока нельзя с уверенностью подтвердить выход основных подразделений ВСУ из города.

14 июля подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский заявил, что большая часть Северска уже находится под контролем союзных сил. По его словам, больше половины города уже зачищено, также контролируются все подъездные пути и пресечены все логистические цепочки.

О начале боев за Северск стало известно 3 июля. Город находится в 30 км к западу от Лисичанска.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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