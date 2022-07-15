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В МВД ЛНР рассказали о стратегическом значении Северска и Серебрянки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Город Северск и населенный пункт Северянка в Донецкой Народной Республике (ДНР) имеют стратегическое значение. Об этом в пятницу, 15 июля, заявил «Известиям» помощник министра МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

Он рассказал, что оперативное продвижение подразделений сил ДНР в район Северска и Соледара дало возможность «рассеять» многие части Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что Северск важен тем, что дает еще один оперативный выход в район Краматорска и Славянска.

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«Это нужно, чтобы помочь нашим братьям, которые идут со стороны Изюма. До Славянска им осталось преодолеть буквально расстояние танкового выстрела. А быстро или медленно это всё будет продвигаться — зависит от сложности рельефа. Мы знаем о том, что в районе Славянска большие леса. Поэтому будем не торопиться и выполнять задачу умело, точечно, чтобы достичь максимальных успехов», — рассказал Киселев.

Помощник министра также отметил, что на данный момент в Северске заметны хаотичные столкновения с противником.

Еще одно важное значение имеет населенный пункт Серебрянка. Эта территория интересна большими широколиственными лесами, где можно спрятать абсолютно любую технику, пояснил Киселев.

«Там также находится огромное количество пионерских лагерей и турбаз. Как раз с этого района наносили артиллерийские удары по городам ЛНР, в том числе Попасной и Тошковке. Поэтому сейчас там идет зачистка», объяснил он.

Киселев подчеркнул, что подразделения ВС РФ и ЛНР выбивают из лесов остатки украинских националистов.

Ранее в этот день заместитель главы мининформации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в Северске имеются очаги сопротивления ВСУ, силы ДНР ведут зачистку восточных районов города.

Днем ранее подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский заявил, что большая часть Северска уже находится под контролем союзных сил. По словам Баевского, больше половины города уже зачищено, также контролируются все подъездные пути и пресечены все логистические цепочки.

В тот же день сообщалось, что Северск находится под оперативным контролем союзных сил России и ДНР. Как отметил Безсонов, это означает, что противник по всей площади может поражаться прицельным огнем.

О начале боев за Северск стало известно 3 июля. Город находится в 30 км к западу от Лисичанска.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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