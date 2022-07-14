Большая часть Северска перешла под контроль союзных сил

Большая часть города Северск в Донецкой Народной Республике (ДНР) уже находится под контролем союзных сил. Об этом в четверг, 14 июля, сообщил подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский в эфире «Первого канала».

По словам Баевского, больше половины города уже зачищено, также контролируются все подъездные пути и пресечены все логистические цепочки.

«И противник, который находится на территории Северска, остатки противника... это разрозненные группы, которые просто будут зачищаться дом за домом... они уже не оказывают организованного сопротивления», — сказал Баевский.

Ранее в этот день сообщалось, что Северск находится под оперативным контролем союзных сил России и ДНР. Как отметил первый заместитель главы мининформации республики Даниил Безсонов, это означает, что противник по всей площади может поражаться прицельным огнем.

Накануне помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев сообщал, что союзные силы России и Луганской Народной Республики (ЛНР) зашли в городскую черту Северска.

В тот же день глава ДНР Денис Пушилин отметил, что подразделения союзных сил ведут наступление на нескольких направлениях на позиции украинских военных в ДНР — в направлении Славянска, Северска и Артемовска.

11 июля в Минобороны РФ сообщили, что украинская 25-я воздушно-десантная бригада в районе Северска лишилась больше 70% личного состава. Там отметили, что их положение критическое.

9 июля союзные силы РФ и ДНР выбили украинских боевиков из укрепрайона под Северском в ДНР, а также освободили село Григорьевка.

О начале боев за Северск стало известно 3 июля. Город находится в 30 км к западу от Лисичанска.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов ВСУ.

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