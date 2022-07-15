В ЛНР сообщили о планах Украины поэтапно выводить подразделения из Северска

Украинское командование решило поэтапно выводить подразделения из Северска Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 15 июля сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений из населенного пункта Северск. Согласно боевому распоряжению позиции следует покидать скрытно, и отходить мелкими группами», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в этот день первый заместитель главы мининформации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в Северске имеются очаги сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ), силы Донецкой Народной Республики ведут зачистку восточных районов города. Он отметил, что пока нельзя с уверенностью подтвердить выход основных подразделений ВСУ из города.

14 июля подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский заявил, что большая часть Северска уже находится под контролем союзных сил. По его словам, больше половины города уже зачищено, также контролируются все подъездные пути и пресечены все логистические цепочки.

О начале боев за Северск стало известно 3 июля. Город находится в 30 км к западу от Лисичанска.

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