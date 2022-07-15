Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Шри-Ланки Раджапакса официально ушел в отставку
Происшествия
Украинские боевики обстреляли село под Брянском
Мир
Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС
Мир
В Белгородской области на библиотеку дрон сбросил взрывное устройство
Мир
Агентство Moody’s сообщило о дефолте Белоруссии по внешнему долгу
Экономика
«Ашан» и «Метро» планируют развивать бизнес в России
Наука
Ученые разработали новый способ диагностики гипертонии на ранних стадиях
Мир
Город Стаханов в ЛНР обстреляли из РСЗО HIMARS
Общество
Дефицит врачей-генетиков в России составил около 40%
Армия
Российские военные передали гуманитарную помощь жителям деревни Хайян в Сирии
Мир
Представители иностранных СМИ встретились с главой Запорожья
Сюжет:

В ЛНР сообщили о планах Украины поэтапно выводить подразделения из Северска

0
Фото: ТАСС/Почуев Михаил
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинское командование решило поэтапно выводить подразделения из Северска Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 15 июля сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Штурмовое убеждение: Северск должны взять без кровопролития мирного населения
Посол ЛНР в России рассказал о подготовке к наступлению на ключевой город региона

«Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений из населенного пункта Северск. Согласно боевому распоряжению позиции следует покидать скрытно, и отходить мелкими группами», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в этот день первый заместитель главы мининформации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в Северске имеются очаги сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ), силы Донецкой Народной Республики ведут зачистку восточных районов города. Он отметил, что пока нельзя с уверенностью подтвердить выход основных подразделений ВСУ из города.

14 июля подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский заявил, что большая часть Северска уже находится под контролем союзных сил. По его словам, больше половины города уже зачищено, также контролируются все подъездные пути и пресечены все логистические цепочки.

О начале боев за Северск стало известно 3 июля. Город находится в 30 км к западу от Лисичанска.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022