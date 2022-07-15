Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Шри-Ланки Раджапакса официально ушел в отставку
Происшествия
Украинские боевики обстреляли село под Брянском
Мир
Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС
Мир
В Белгородской области на библиотеку дрон сбросил взрывное устройство
Мир
Агентство Moody’s сообщило о дефолте Белоруссии по внешнему долгу
Экономика
«Ашан» и «Метро» планируют развивать бизнес в России
Наука
Ученые разработали новый способ диагностики гипертонии на ранних стадиях
Мир
Город Стаханов в ЛНР обстреляли из РСЗО HIMARS
Общество
Дефицит врачей-генетиков в России составил около 40%
Армия
Российские военные передали гуманитарную помощь жителям деревни Хайян в Сирии
Мир
Представители иностранных СМИ встретились с главой Запорожья
Сюжет:

В ДНР заявили о начале зачистки восточных районов Северска

0
Фото: ТАСС/Почуев Михаил
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Северске имеются очаги сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ), силы Донецкой Народной Республики (ДНР) ведут зачистку восточных районов города. Об этом в пятницу, 15 июля, заявил первый заместитель главы мининформации ДНР Даниил Безсонов.

Штурмовое убеждение: Северск должны взять без кровопролития мирного населения
Посол ЛНР в России рассказал о подготовке к наступлению на ключевой город региона

«По Северску на данную минуту. Наши бойцы мелкими группами проводят аккуратную зачистку восточных районов города. Очаги сопротивления имеются», — написал он в своем Telegram-канале.

Безсонов отметил, что пока нельзя с уверенностью подтвердить выход основных подразделений ВСУ из города.

Днем ранее подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский заявил, что большая часть Северска уже находится под контролем союзных сил. По словам Баевского, больше половины города уже зачищено, также контролируются все подъездные пути и пресечены все логистические цепочки.

В тот же день сообщалось, что Северск находится под оперативным контролем союзных сил России и ДНР. Как отметил Безсонов, это означает, что противник по всей площади может поражаться прицельным огнем.

13 июля помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев сообщал, что союзные силы России и ЛНР зашли в городскую черту Северска. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин отметил, что подразделения союзных сил ведут наступление на нескольких направлениях на позиции украинских военных в ДНР — в направлении Славянска, Северска и Артемовска.

О начале боев за Северск стало известно 3 июля. Город находится в 30 км к западу от Лисичанска.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022