В ДНР заявили о начале зачистки восточных районов Северска

В Северске имеются очаги сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ), силы Донецкой Народной Республики (ДНР) ведут зачистку восточных районов города. Об этом в пятницу, 15 июля, заявил первый заместитель главы мининформации ДНР Даниил Безсонов.

«По Северску на данную минуту. Наши бойцы мелкими группами проводят аккуратную зачистку восточных районов города. Очаги сопротивления имеются», — написал он в своем Telegram-канале.

Безсонов отметил, что пока нельзя с уверенностью подтвердить выход основных подразделений ВСУ из города.

Днем ранее подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский заявил, что большая часть Северска уже находится под контролем союзных сил. По словам Баевского, больше половины города уже зачищено, также контролируются все подъездные пути и пресечены все логистические цепочки.

В тот же день сообщалось, что Северск находится под оперативным контролем союзных сил России и ДНР. Как отметил Безсонов, это означает, что противник по всей площади может поражаться прицельным огнем.

13 июля помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев сообщал, что союзные силы России и ЛНР зашли в городскую черту Северска. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин отметил, что подразделения союзных сил ведут наступление на нескольких направлениях на позиции украинских военных в ДНР — в направлении Славянска, Северска и Артемовска.

О начале боев за Северск стало известно 3 июля. Город находится в 30 км к западу от Лисичанска.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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