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Помощник главы МВД ЛНР заявил о начале боев за Северск в ДНР

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Бои за Северск в Донецкой Народной Республике (ДНР) уже начались. Об этом 3 июля написал в своем аккаунте в Twitter помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

ЛНР полностью освобождена. Онлайн спецоперации 3 июля

Северск находится почти в 30 км к западу от Лисичанска.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что украинская группировка войск полностью заблокирована в «лисичанском котле». Также стало известно, что за двое суток в районе Лисичанска сдались в плен 38 украинских военных, большую часть которых составляют насильно мобилизованные местные жители.

До этого, 1 июля, помощник главы МВД ЛНР сообщил, что наступление на Северск, куда из Лисичанска отходили украинские войска, активно развивается.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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