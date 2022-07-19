Журналист «Известий» показал последствия обстрела ВСУ района Донецка

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по Куйбышевскому району Донецка. В результате новой атаки пострадал один мужчина. Находящийся на месте событий корреспондент «Известий» 19 июля показал, как выглядит район города после повторного нападения.

Жителям одного из домов при выходе из подъезда приходится наступать прямо на разбитые стекла — ими усыпана вся дорожка, после того как в доме ракетой выбило окна.

В одной из квартир полностью разрушена мебель, искорежен балкон.

«У нас тут регулярные прилеты», — заметила одна из жительниц дома.

Глава другой семьи показал осколок, который залетел к нему в квартиру, пока он там находился вместе с женой и маленьким сыном.

Осколки попали в несколько квартир. Как говорит местный житель Сергей, разрушений могло быть больше, если бы не деревья перед домом, принявшие на себя основной удар.

17 июля корреспондент «Известий» также показал последствия обстрела украинскими боевиками того же Куйбышевского района Донецка. Удар пришелся по жилому кварталу — частному сектору. От нескольких домов и прилегающих к ним построек остались лишь руины. Украинские боевики выпустили в 1:00 (совпадает с мск) по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка шесть снарядов калибра 152 мм.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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