Мужчина погиб при атаке украинскими войсками по Кировскому району Донецка. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Ред.) атаковали Кировский район Донецка, по ул. Абакумова погиб мужчина», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее в этот день в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уточнили, что ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 мм по Кировскому району Донецка.

23 июля военные ВСУ обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка из БМ-21 «Град», выпустив три зажигательных снаряда.

Утром в субботу украинские военные пять раз обстреляли Донецк из «Градов». Так, в 11:30 они выпустили 15 ракет по Киевскому району Донецка. Также Киевский район был обстрелян в 09:25 и 10:26, тогда украинские военные выпустили пять и десять снарядов соответственно.

Кроме того, ВСУ выпустили по этому же району 10 ракет, а кроме того, обстреляли Куйбышевский район города, выпустив пять снарядов калибром 122 мм.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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