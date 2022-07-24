Реклама
Прямой эфир
Мир
Мужчина погиб при ударе ВСУ по Донецку
Наука
Китай запустит лабораторный модуль «Вэньтянь» на орбиту 24 июля
Общество
В Приморье арестовали избившего пенсионерку ради денег подростка
Мир
Япония и США обсудят экспортный контроль в формате «2+2»
Культура
Вышел первый трейлер сиквела «Черной Пантеры»
Мир
В США призвали мировое сообщество ответить на вспышку оспы обезьян
Авто
В ГИБДД повысят удобство выдачи людям водительских удостоверений
Наука
Японское агентство JAXA успешно испытало ракеты с новым двигателем
Культура
Вышел трейлер кинокомикса «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном
Общество
Эксперт назвал сроки перехода COVID-19 в сезонное состояние
Культура
Уехавшие в США Little Big запланировали гастрольный тур по России
Сюжет:

Мужчина погиб при ударе ВСУ по Донецку

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина погиб при атаке украинскими войсками по Кировскому району Донецка. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Выбить залпом: Украина теряет американские реактивные системы HIMАRS
Какую тактику борьбы с этим вооружением разработали российские ВС

«ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Ред.) атаковали Кировский район Донецка, по ул. Абакумова погиб мужчина», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее в этот день в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уточнили, что ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 мм по Кировскому району Донецка.

23 июля военные ВСУ обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка из БМ-21 «Град», выпустив три зажигательных снаряда.

Утром в субботу украинские военные пять раз обстреляли Донецк из «Градов». Так, в 11:30 они выпустили 15 ракет по Киевскому району Донецка. Также Киевский район был обстрелян в 09:25 и 10:26, тогда украинские военные выпустили пять и десять снарядов соответственно.

Кроме того, ВСУ выпустили по этому же району 10 ракет, а кроме того, обстреляли Куйбышевский район города, выпустив пять снарядов калибром 122 мм.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022