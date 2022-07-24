ВСУ обстреляли из «Градов» два района Донецка

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка из БМ-21 «Град», выпустив три зажигательных снаряда. Об этом в субботу, 23 июля, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.37 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Ворошиловский и Калининский р-ны): выпущено три ракеты (зажигательный снаряд) из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Утром в субботу украинские военные пять раз за утро субботы обстреляли Донецк из «Градов». Так, в 11:30 они выпустили 15 ракет по Киевскому району Донецка. Также Киевский район был обстрелян в 09:25 и 10:26, тогда украинские военные выпустили пять и десять снарядов соответственно.

Кроме того, ВСУ выпустили по этому же району 10 ракет, а также обстреляли Куйбышевский район города, выпустив пять снарядов калибром 122 мм.

Ранее, 19 июля, сообщалось, что ВСУ выпустили 26 мин калибром 120 мм по населенному пункту Доломитное. Также они выпустили по направлению Петровского района Донецка три снаряда калибром 152 мм, а также шесть снарядов калибром 152 мм по Пантелеймоновке.

Накануне мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщал о гибели мужчины 1965 года рождения в результате обстреле города украинскими боевиками. Удар по Ясиноватой был нанесен в понедельник в 10:45 из Авдеевки.

Всего с начала июля в городе упало 10 тыс. снарядов, выпущенных со стороны украинских военных.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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