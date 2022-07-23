ВСУ пять раз за утро субботы обстреляли Донецк из «Градов»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 15 ракет по Киевскому району Донецка. Об этом в субботу, 23 июля, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 11:30 населенный пункт Первомайское — город Донецк (Киевский район): выпущено 15 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в Telegram-канале представительства.

Также Киевский район был обстрелян в 09:25 и 10:26, тогда украинские военные выпустили пять и десять снарядов соответственно.

До этого ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка 10 ракет, а также обстреляли Куйбышевский район города, выпустив пять снарядов калибром 122 мм.

20 июля при обстреле со стороны украинских военных Петровского района города Донецка погиб один мирный житель. В 14:15 мск украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра 155 мм. Обстрел велся со стороны населенного пункта Красногоровка.

20 июля в штабе Донецкой Народной Республики (ДНР) заявили об освобождении 255 населенных пунктов в регионе. Среди освобожденных от украинских боевиков населенных пунктов также село Берестовое, расположенное в 20 км от Соледара.

18 июля со стороны позиций ВСУ произошел артиллерийский удар по Донецку и Ясиноватой. По Кировскому и Куйбышевскому району Донецка было выпущено восемь снарядов калибром 155 мм.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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