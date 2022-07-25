Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ указал на замалчивание опасности поставок оружия ЕС Украине
Общество
Почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве за полтора часа
Мир
Глава МИД Румынии назвал взгляды премьера Венгрии неадекватными
Экономика
Мантуров рассказал о готовности РФ обеспечить 25% мирового спроса на неон к 2023 году
Общество
В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности до 9 августа
Политика
Путин призвал уделить внимание труднодоступным местностям при авиаперевозках
Мир
В МЧС России рассказали об обстрелах автоколонн с гуманитарной помощью для Украины
Мир
В Таллин прибыли корабли военно-морской группы НАТО
Мир
Стационарная связь ЛНР перешла на российскую нумерацию
Мир
Союзные силы пресекли попытку «Кракена» прорвать оборону
Мир
Зеленский уволил командующего спецоперациями Украины
Сюжет:

После обстрела пожар возник на заводе по переработке пластика в Донецке

В Донецке после обстрела начался пожар на заводе по переработке пластика
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар на площади 1 тыс. кв. метров произошел после попадания взрывоопасного предмета в здание завода по переработке пластика в Донецке. Об этом сообщили 25 июля службе МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

ФСБ пресекла операцию украинской разведки по угону российских боевых самолетов. Онлайн спецоперации 25 июля
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

По данным ведомства, сигнал о пожаре на территории завода на улице Домостроительная в Киевском районе города поступил спасателями в 20.00.

«Причиной возгорания стало попадание взрывоопасного предмета. К месту вызова были направлены два пожарно-спасательных отделения», — говорится в Telegram-канале МЧС ДНР.

Загорелась переработанная пластмасса.

Ранее в понедельник сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в Донецке сбивают выпущенные по городу ракеты Вооруженных сил Украины. В это же день мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что мирный житель погиб при обстреле украинскими боевиками поселка Стальсбыт в Никитовском районе города.

Последний обстрел по этому району со стороны ВСУ был зафиксирован сегодня в 16:00 (время совпадает с мск). Было выпущено девять снарядов калибром 122 мм.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением ситуации власти ДНР и Луганской Народной Республики обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022