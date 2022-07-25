После обстрела пожар возник на заводе по переработке пластика в Донецке

Пожар на площади 1 тыс. кв. метров произошел после попадания взрывоопасного предмета в здание завода по переработке пластика в Донецке. Об этом сообщили 25 июля службе МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

По данным ведомства, сигнал о пожаре на территории завода на улице Домостроительная в Киевском районе города поступил спасателями в 20.00.

«Причиной возгорания стало попадание взрывоопасного предмета. К месту вызова были направлены два пожарно-спасательных отделения», — говорится в Telegram-канале МЧС ДНР.

Загорелась переработанная пластмасса.

Ранее в понедельник сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в Донецке сбивают выпущенные по городу ракеты Вооруженных сил Украины. В это же день мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что мирный житель погиб при обстреле украинскими боевиками поселка Стальсбыт в Никитовском районе города.

Последний обстрел по этому району со стороны ВСУ был зафиксирован сегодня в 16:00 (время совпадает с мск). Было выпущено девять снарядов калибром 122 мм.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением ситуации власти ДНР и Луганской Народной Республики обратились за помощью к Москве.

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