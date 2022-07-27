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Националисты обстреляли школу-интернат в Донецке

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Фото: commons.wikimedia.org/Adam Hauner
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В результате обстрела вооруженными формированиями Украины (ВФУ) Кировского района Донецка 27 июля получила повреждения школа-интернат. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в Telegram-канале.

Минобороны РФ запустило паромную линию в ДНР. Онлайн спецоперации 27 июля
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«В результате обстрела ВФУ по ул. Кирова в Кировском районе Донецка повреждения получила школа-интернат № 17», — говорится в записи.

Мэр города Алексей Кулемзин сообщил о гибели двух мирных жителей Куйбышевского района в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

26 июля украинские боевики выпустили в сторону Донецка 15 ракет из БМ-21 «Град», из-за чего начался крупный пожар на нефтебазе в Буденновском районе города.

Система ПВО сработала в Донецке и 25 июля. По сообщению первого замглавы министерства информации Донецкой Народной Республики Даниила Безсонова, в тот день силы ПВО сбивали выпущенные по городу ракеты вооруженных формирований Украины.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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