В результате обстрела ВСУ Донецка погибли два мирных жителя

В Кубышевском районе Донецка 27 июля в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли два мирных жителя. Об этом сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«В результате карательного обстрела Куйбышевского района погибли мирные люди: мужчина, на вид 60 лет <…> мужчина, на вид 40 лет», — написал Кулемзин.

В настоящий момент устанавливаются личности и места жительства погибших.

Градоначальник также отметил, что на улице Крапивницкого, дом №7 повреждены кровля, линия электропередач, остекление и двери.

Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреливают уже не в первый раз. Так, 26 июля украинские боевики выпустили в сторону Донецка 15 ракет из БМ-21 «Град», из-за чего начался крупный пожар на нефтебазе в Буденновском районе города.

Система ПВО сработала в Донецке и 25 июля. По сообщение первого замглавы министерства информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниила Безсонова, в тот день силы ПВО сбивали выпущенные по городу ракеты вооруженных формирований Украины.

8 июля корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин рассказал, что силы ДНР в ночное время проводят контрбатарейную борьбу с украинскими боевиками, реагируя на их удары по Донецку, Макеевке и другим населенным пунктам республики обстрелами из реактивной системы залпового огня «Град».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».