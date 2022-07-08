Военные ДНР проводят ночные контратаки «Градами» по позициям ВСУ

Военные Донецкой Народной Республики в ночное время проводят контрбатарейную борьбу с украинскими боевиками, реагируя на их удары по Донецку, Макеевке и другим населенным пунктам ДНР обстрелами из РСЗО БМ-21 «Град». Об этом рассказал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Контрбатарейную борьбу ведет единственный в Донбассе реактивный дивизион под командованием женщины. Полковник Ольга Качура с позывным Корса уже восемь лет защищает Донбасс, но такой противник для нее в новинку, ведь теперь ВСУ стреляют из западного оружия.

«Минус в том, что мы идем по ночной дороге с погашенными фарами, чтобы нас не было видно. Тяжело для водителей, а для наводчиков — их работа тоже становится тяжелее. Но есть и свои громадные плюсы — та же скрытность и способ приблизиться к линии соприкосновения с противником, чтобы достать до самых отдаленных целей. Мы стараемся дотянуться до целей даже ценой своей жизни», — рассказала Качура.

По украинских бойцам выпустили по 40 реактивных снарядов от каждого «Града», всего стрельбу вела полная батарея, которая состоит из четырех машин.

Отмечается, что ночные контратаки продолжатся до тех пор пока украинская артиллерия не прекратит угрожать мирным жителям Донецка.

Ранее, 7 июля, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). сообщило, что ВСУ обстреляли населенный пункт Красная Поляна в Донецкой Народной Республике (ДНР), две жительницы получили ранения.

По состоянию на 23:00 четверга украинские военные выпустили 317 боеприпасов различного типа включая РСЗО БМ-21 «Град», а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 мм. Сведения о последствиях обстрелов продолжают, отметили в представительстве.

В тот же день корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал последствия вооруженного удара, который пробил потолок в одной из квартир Донецка. На кадрах видно, что вместо крыши над головой в жилище одной из семей теперь зияет огромная дыра, сквозь которую видно небо.

Накануне сообщалось, что украинские военные выпустили по Макеевке две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Отмечалось, что погибли двое детей, позже еще один ребенок скончался в больнице.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве и организовали эвакуацию жителей.

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