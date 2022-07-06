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Еще один ребенок погиб и пять человек получили ранения в Макеевке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Макеевке в результате обстрела со стороны украинских боевиков погиб еще один ребенок. Трое детей и двое взрослых получили ранения. Об этом сообщил 6 июля в своем Telegram-канале штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР). Ранее в этот день штаб рассказал об одном погибшем ребенке.

При обстреле Макеевки со стороны ВСУ погибли два ребенка. Спецоперация 6 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
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«По уточненным данным, погибли двое детей, трое детей получили ранения. Также ранены двое взрослых мирных жителей», — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), вооруженные силы Украины выпустили по городу две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 17:40 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Центрально-городской район): выпущено две ракеты из БМ-27 «Ураган», — уточнили в представительстве.

Ранее, 3 июля, из-за очередного обстрела города погибли три человека. В тот день, по данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили три снаряда калибра 152 мм и шесть ракет из РСЗО БМ-21 «Град» по Макеевке и Кировскому району Донецка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В середине февраля на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных, власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве и организовали эвакуацию жителей.

Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Как подчеркнули в Кремле, это необходимо для обеспечения безопасности РФ.

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