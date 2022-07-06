В ДНР сообщили о гибели ребенка в результате обстрела ВСУ

Ребенок погиб в Макеевке в Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил 6 июля в своем Telegram-канале штаб территориальной обороны ДНР.

«В результате обстрела с позиций украинских боевиков в Центрально-городском районе Макеевки погиб ребенок», — говорится в сообщении.

В штабе призвали жителей ДНР без необходимости не покидать жилища.

«Во время обстрела не покидайте убежище», — напомнили власти республики.

Накануне 10-летняя девочка погибла в результате обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка. В 15:30 мск вооруженные формирования Украины выпустили 15 снарядов калибра 155 мм по Донецку. Удар пришелся на Куйбышевский, Ворошиловский и Киевский районы города.

Ранее в тот же день в Донецке погибли двое жителей.

Также во вторник украинские военные обстреляли Горловку в ДНР, они выпустили 13 снарядов калибра 122 мм. Погиб один человек.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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