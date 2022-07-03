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Три человека погибли в результате обстрела Макеевки в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Три человека погибли при обстреле Макеевки Вооруженными формированиями Украины (ВФУ). Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

ЛНР полностью освобождена. Онлайн спецоперации 3 июля

«В результате сегодняшнего обстрела ВФУ в Макеевке погибли три человека и еще четыре мирных жителя получили ранения», — говорится в сообщении.

Как пояснили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска обстреляли Макеевку и Кировский район города Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 мм и шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».

Ранее в этот день украинские силовики обстреляли Куйбышевский район Донецка, боеприпасы попали в многоквартирные дома.

1 июля омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что за весь период украинской агрессии в ДНР погибли 7972 человека, в том числе 111 детей. Кроме того, отмечается, что в период с 24 июня по 30 июня в ДНР погиб 61 человек, ранены 249 человек.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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