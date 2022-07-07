Корреспондент «Известий» показал квартиру в Донецке после обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка, где пострадали жилые дома мирных жителей. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин 7 июля показал последствия вооруженного удара, который пробил потолок в одной из квартир города.

На кадрах видно, что вместо крыши над головой в жилище одной из семей теперь зияет огромная дыра, сквозь которую видно небо.

«Огромная дыра метра на полтора осталась после попадания со стороны ВСУ. До сих пор на пол сыплются камни. К счастью, в квартире никого в этот момент не было», — прокомментировал Сафиулин.

Как отметил журналист, судя по разрушениям, удар наносился не из миномета, а из крупнокалиберной артиллерии.

В этот же день сообщалось, что здания больницы и детского сада оказались повреждены при обстреле Куйбышевского района Донецка. Кроме того, в результате обстрела вооруженными формированиями Украины (ВФУ) в Петровском районе города погибла женщина и получил ранение мирный житель.

Ранее в этот день представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что за сутки военные ВСУ обстреляли территорию ДНР 47 раз. Всего ВСУ обстреляли 13 населенных пунктов, в результате погибли семь мирных жителей, из которых трое детей.

5 июля в Донецке погибли три человека, в том числе 10-летняя девочка. Уточнялось, что там украинские войска обстреляли центральный Ворошиловский район.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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