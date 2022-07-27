Мэр Донецка сообщил о трех погибших в результате обстрела ВСУ

Три человека погибли в Донецке из-за обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 27 июля в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, при обстреле Куйбышевского района Донецка погибли двое мужчин. Личности погибших установлены.

Также погиб житель Петровского района Донецка.

«В результате обстрела Петровского района по адресу улица Петровского, 265 на остановке автобуса маршрута № 42 погиб неизвестный мужчина», — сообщил глава донецкой администрации.

Он скончался до прибытия «скорой», его личность выясняется.

Ранее в среду из-за обстрелов ВСУ в городе Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб мужчина. Также в этот день жители Ясиноватой остались без воды в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Утром украинские боевики выпустили в сторону города три снаряда калибра 122 мм.

В воскресенье, 24 июля, ВСУ обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка из БМ-21 «Град», выпустив три зажигательных снаряда.

Утром в субботу украинские военные пять раз обстреляли Донецк из «Градов». Так, в 11:30 они выпустили 15 ракет по Киевскому району Донецка. Также Киевский район был обстрелян в 09:25 и 10:26, тогда украинские военные выпустили пять и десять снарядов соответственно.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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