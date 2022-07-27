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Из-за обстрелов ВСУ Ясиноватой погиб мужчина

Мэр Ясиноватой Шевченко: из-за обстрелов ВСУ в городе погиб мужчина
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Из-за обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) в городе Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб мужчина. Об этом 27 июля в социальных сетях написал мэр города Дмитрий Шевченко.

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«В результате очередного обстрела ВФУ г. Ясиноватая погиб мужчина 1978 г.р.» — уточнил он.

Шевченко призвал жителей города беречь себя и близких.

По его словам, ВСУ продолжают обстрел. Мэр Ясиноватой опубликовал фотографии, на которых видны клубы дыма за многоэтажными домами.

Ранее в среду жители Ясиноватой остались без воды в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Утром украинские боевики выпустили в сторону города три снаряда калибром 122 мм.

13 июля украинский снаряд попал в здание водопроводно-канализационной службы предприятия ДНР «Вода Донбасса».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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