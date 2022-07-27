Жители Ясиноватой остались без подачи воды из-за обстрела города ВСУ

Жители Ясиноватой остались без подачи воды в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщили 27 июля в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В результате обстрела Ясиноватой украинские боевики обесточили насосную станцию водовода в пос. им. 18-го Партсъезда. Город остался без подачи воды», — говорится в сообщении.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), последний обстрел Ясиноватой был зафиксирован в 08:40 (совпадает с мск). Тогда украинские боевики выпустили в сторону города три снаряда калибром 122 мм.

13 июля украинский снаряд попал в здание водопроводно-канализационной службы предприятия ДНР «Вода Донбасса».

14 мая украинские боевики взорвали шлюз на Мироновском водохранилище в Луганской Народной Республике. Конструкция шлюза была сильно повреждена и частично обрушена.

21 февраля сообщалось о том, что из-за обстрелов украинских боевиков была обесточена донецкая фильтровальная станция, вследствие чего была прекращена подача горячей воды в Донецке.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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