Украинский снаряд попал в здание предприятия «Вода Донбасса»

Украинский снаряд попал в здание водопроводно-канализационной службы предприятия Донецкой Народной Республике (ДНР) «Вода Донбасса». Об этом в среду, 13 июля, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Прилет на улице Маркина, 1а в здание водопроводно-канализационной службы № 9 государственного унитарного предприятия ДНР «Вода Донбасса» в Петровском районе», — написал он.

Кроме того, он опубликовал фотографии и видеоматериалы поврежденных зданий и транспортных средств, на которых можно увидеть последствия полетевших осколков снаряда.

Ранее в этот день сообщалось, что в ДНР за сутки погибли три человека из-за обстрелов украинских боевиков, также 12 мирных граждан получили ранения.

Также в этот день корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин показал последствия обстрела украинскими боевиками дома малютки в Макеевке в ДНР. Отмечалось, что по учреждению нанесли удар реактивной системой залпового огня «Ураган» кассетными боеприпасами. Всего на территории дома малютки следователи насчитали около 10 воронок. Однако дети не пострадали, их эвакуировали еще в феврале.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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