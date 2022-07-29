ВСУ заминировали детскую площадку под Новолуганским

Вооруженные силы Украины (ВСУ), отступая, заминировали детскую площадку под поселком Новолуганское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 июля сообщил с места событий корреспондент «Известий» Семен Еремин.

Российские военные места, где находятся мины, отметили красными лоскутами ткани. Их довольно много.

«С первого взгляда их не видно, — зелень, трава. Это очень опасно, здесь много детей. Саперы уже добираются сюда. Мы видели их по дороге, когда въезжали на территорию Новолуганска», — рассказал корреспондент «Известий».

Накануне глава ЛНР Леонид Пасечника сообщил, что российские саперы разминировали Северодонецк более чем на 50%. В первую очередь от мин освобождаются водоводы, водонапорные башни, скважины, ЛЭП, газоводы и газораспределители — те объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

25 июля мэр Горловки Иван Приходько написал в Telegram-канале, что поселок Новолуганское на 50% находится под контролем ДНР.

26 июля стало известно, что второй корпус Народной милиции ЛНР взял под контроль Углегорскую ТЭС. Теперь там идет зачистка территории электростанции от остатков вооруженных формирований Украины. По словам подполковника НМ ЛНР Андрея Марочко, украинские силовики оставили множество мин и растяжек. Он отметил, что предприятие нужно будет тщательно обследовать и разминировать.

7 июля в МЧС ЛНР сообщили, что саперы при разминировании недавно освобожденной Луганской Народной Республики чаще всего находят там кассетные боеприпасы и неизвлекаемые мины. Также саперы встречают в ЛНР комбинированные минные поля, состоящие из противопехотных и противотанковых мин, мин направленного действия и осколочно-заградительных, установленных на неизвлекаемость с помощью различных мин-ловушек и мин-сюрпризов.

Как сообщил 5 июля помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев, работы по разминированию освобожденных городов ЛНР займут не менее двух-трех месяцев.

29 июня стало известно, что саперы МЧС и Вооруженных сил России обезвредили более 40,5 тыс. взрывоопасных предметов на территориях Донецкой и Луганской народных республик с начала спецоперации.

Россия продолжает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».