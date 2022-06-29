В Донбассе саперами ВС РФ и МЧС обезврежено более 40,5 тыс. взрывоопасных предметов

Саперы МЧС и Вооруженных сил (ВС) России обезвредили более 40,5 тыс. взрывоопасных предметов на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с начала спецоперации РФ. Об этом в среду, 29 июня, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Отряды разминирования Вооруженных сил РФ и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 3642,24 га территории, 35 зданий, из них 13 социально значимых объектов, два моста и 9,64 км дорог. Обнаружен и обезврежен 40 651 взрывоопасный предмет», — рассказал Мизинцев.

8 июня сообщалось о разминировании росгвардейцами водонапорной башни в Харьковской области. Рядом с башней также были обнаружены боеприпасы к ракетной системе «Град».

6 июня в Министерстве обороны РФ рассказали о том, что саперы Вооруженных сил России и МЧС РФ обезвредили почти 14 тыс. взрывоопасных предметов в ЛДНР. Всего военными было проверено 2832,1 га территории, в том числе за сутки — 1,4 га; а также 35 зданий, из них — 13 социально значимых объектов, один мост и 9,64 км дорог.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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