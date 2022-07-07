В МЧС ЛНР рассказали о самых частых находках саперов при разминировании
Саперы при разминировании недавно освобожденной Луганской Народной Республики чаще всего находят там кассетные боеприпасы и неизвлекаемые мины. Об этом сообщили 7 июля в МЧС ЛНР.
«Чаще всего обнаруживаются саперами различные виды вооружения, запрещенные международными конвенциями: кассетные боеприпасы систем залпового огня и тактических ракетных комплексов «Точка-У», самодельные взрывные устройства», — передает сообщение ТАСС.
Также саперы часто находят в ЛНР комбинированные минные поля, состоящие из противопехотных и противотанковых мин, мин направленного действия и осколочно-заградительных, установленных на неизвлекаемость с помощью различных мин-ловушек и мин-сюрпризов.
Как сообщил 5 июля помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев, работы по разминированию освобожденных городов ЛНР займут не менее двух-трех месяцев.
О полном освобождении территории ЛНР и выходе на административные границы, установленные в 2014 году, стало известно 3 июля.
29 июня стало известно, что саперы МЧС и Вооруженных сил России обезвредили более 40,5 тыс. взрывоопасных предметов на территориях Донецкой и Луганской народных республик с начала спецоперации.
Россия продолжает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.
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