Реклама
Прямой эфир
Мир
Премьер Британии Джонсон объявил об отставке
Мир
Лавров указал на нарушение Киевом мирных договоренностей с подачи Запада
Мир
Путин заявил о готовности РФ сделать все необходимое для жителей Донбасса
Мир
В ДНР сообщили о применении ВСУ РСЗО «Ураган» при обстреле Макеевки
Экономика
Калининградские власти потребовали полного возобновления транзита
Мир
Джонсон заявил о планах Великобритании поддерживать Украину и после отставки
Общество
Москвичам пообещали похолодание с сильным ветром и грозами
Общество
Путин назвал важным повышение государственного суверенитета
Мир
Жозеп Боррель рассказал о вывезенных с Украины 5,8 млн т зерна
Экономика
ЦБ РФ установил курс доллара на 8 июля на отметке выше 63 рублей
Политика
В Госдуму внесен законопроект о назначении выходным Дня семьи, любви и верности
Сюжет:

В МЧС ЛНР рассказали о самых частых находках саперов при разминировании

В освобожденном от ВСУ ЛНР рассказали о самых частых находках саперов при разминировании территории
0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Саперы при разминировании недавно освобожденной Луганской Народной Республики чаще всего находят там кассетные боеприпасы и неизвлекаемые мины. Об этом сообщили 7 июля в МЧС ЛНР.

Киев попытался установить флаг Украины на острове Змеиный. Спецоперация 7 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

«Чаще всего обнаруживаются саперами различные виды вооружения, запрещенные международными конвенциями: кассетные боеприпасы систем залпового огня и тактических ракетных комплексов «Точка-У», самодельные взрывные устройства», — передает сообщение ТАСС.

Также саперы часто находят в ЛНР комбинированные минные поля, состоящие из противопехотных и противотанковых мин, мин направленного действия и осколочно-заградительных, установленных на неизвлекаемость с помощью различных мин-ловушек и мин-сюрпризов.

Как сообщил 5 июля помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев, работы по разминированию освобожденных городов ЛНР займут не менее двух-трех месяцев.

О полном освобождении территории ЛНР и выходе на административные границы, установленные в 2014 году, стало известно 3 июля.

29 июня стало известно, что саперы МЧС и Вооруженных сил России обезвредили более 40,5 тыс. взрывоопасных предметов на территориях Донецкой и Луганской народных республик с начала спецоперации.

Россия продолжает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022