Работы по разминированию освобожденных городов Луганской Народной Республики (ЛНР) займут не менее двух-трех месяцев. Об этом 5 июля сообщил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев.

«Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Счастье, станица Луганская… Я думаю, что еще месяца два-три эти населенные пункты 100% будут разминировать», — сказал он ТАСС.

Разминирование проводят саперы ЛНР и России.

«Над этой проблемой работают все подразделения: МВД, МЧС, МГБ, инженерные войска РФ», — добавил он, уточнив, что российские войска также предоставляют специальную технику.

Накануне корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал работу служащих Вооруженных сил РФ по расчистке улиц освобожденного Лисичанска. Он рассказал, как украинские военные брали у мирных жителей машины и делали баррикады. На кадрах показаны поврежденные автомобили, на некоторых из них нанесены лозунги.

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину об успешно проведенной операции по полному освобождению территории ЛНР. По его словам, установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. На следующий день на встрече с российским лидером он уточнил, что военные РФ проводят работы по разминированию Лисичанска.

Россия продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой глава государства объявил 24 февраля. Ключевые ее цели — денацификация и демилитаризация киевского режима, что необходимо для обеспечения безопасности РФ.

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