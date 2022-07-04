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Шойгу доложил Путину об успешном проведении операции по освобождению ЛНР

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 4 июля доложил ему об успешно проведенной операции по полному освобождению территории Луганской Народной Республики (ЛНР).

Он также сообщил о проведении военными Вооруженных сил России разминирования территории освобожденного Лисичанска и оказании медицинской помощи мирным жителям.

Украинские войска покинули Лисичанск. Онлайн спецоперации 4 июля

«В настоящее время осуществляется разминирование города Лисичанска, доставка гуманитарных грузов, а также оказание медицинской помощи мирным гражданам», — отметил Шойгу.

По словам Шойгу, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 19 июня составили 5 469 человек, в том числе 2 218 безвозвратно. При отступлении из Лисичанска подразделения оставили в городе 39 танков и бронемашин, 11 орудий и минометов, 48 противотанковых ракетных- комплексов Javelin и NLAW, 18 комплексов Stinger и три беспилотника.

Ранее в этот же день помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев рассказал о дальнейших планах Народной милиции в Донбассе. Так, ключами к освобождению последних промышленных городов на территории Донбасса являются Северск, Соледар и Артемовск.

3 июня в Министерстве обороны РФ сообщили о полном освобождении территории ЛНР и выходе на административные границы, установленные в 2014 году. Последней точкой, остававшейся под контролем украинских боевиков, был город Лисичанск и близлежащие населенные пункты.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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