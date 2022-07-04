Помощник министра МВД ЛНР рассказал о дальнейших целях спецоперации

Территория Луганской Народной Республики (ЛНР) была полностью освобождена от формирований боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев в понедельник, 4 июля, рассказал телеканалу «Известия» о дальнейших планах Народной милиции республики в Донбассе.

«Хочу поздравить наших земляков с нашей первой победой на Донбассе — освобождение полностью Луганской Народной Республики в границах, которые были зафиксированы на 2014 год», — рассказал Киселев.

По его словам, командование ВСУ бросило своих солдат в Лисичанске еще месяц назад. Остальные грабили мирных жителей, вытаскивая у них всё из квартир. Поэтому всё еще важно освободить от боевиков населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Северск, Соледар и Артемовск — это ключ к последним промышленным городам на территории Донбасса по их освобождению. После этого у ВСУшников и нацистов одна дорога — за Днепр, в Днепропетровск, за ту сторону реки. Мы в этом году дойдем до этих границ», — добавил помощник министра.

Ранее в этот же день официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга указал на то, что Украина утратила управление отступающими из ЛНР войсками.

3 июня в Минобороны России сообщили о полном освобождении ЛНР. Последней точкой, остававшейся под контролем украинских боевиков, был город Лисичанск и близлежащие населенные пункты.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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