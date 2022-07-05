Реклама
Прямой эфир
Мир
Кандидат в президенты Кипра призвал остров вступить в НАТО
Общество
Сайт IKEA обрушился в первые минуты распродажи
Мир
Байден пообещал продолжить борьбу с насилием после стрельбы в Чикаго
Общество
Возвращающимся из-за границы россиянам напомнили о тесте на COVID-19
Происшествия
Ураганный ветер сорвал часть крыши со школы в селе под Саратовом
Происшествия
В жилом доме в центре Москвы произошел пожар
Мир
Италия объявила режим ЧС в пяти областях из-за засухи
Мир
Лондон призвал искать альтернативные маршруты для вывоза украинского зерна
Мир
Финляндия и Швеция за один раунд завершили переговоры о вступлении в НАТО
Культура
Уникальный архив снимков со съемок фильма «Андрей Рублев» продадут на аукционе
Общество
Иноагентов обязали указывать маркировку при ведении просветительской деятельности
Сюжет:

Военкор «Известий» показал расчистку улиц Лисичанска от баррикад ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин в понедельник, 4 июля, запечатлел работу служащих ВС РФ по расчистке улиц освобожденного российскими военными города Лисичанска.

Обстановка в городе постепенно налаживается, однако последствия боевых действий до сих пор бросаются в глаза: поврежденные конструкции, обломки, битое стекло, фрагменты снарядов и покореженные автомобили.

«Военные украинские сделали баррикады из гражданских машин… Они брали машины под расписку у людей — возвращать, конечно, не собирались — и баррикадировали дороги», — рассказал Зименкин.

Эффективный простор: как успех в ЛНР позволит освободить Донбасс
Теперь союзные силы смогут с юга подойти к Краматорску и Славянску, считают военные эксперты

Также сотрудник «Известий» добавил, что некоторые автомобили служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не только изъяли у законных владельцев, но и расписали их своими лозунгами.

Ранее в этот день Зимекин показал снятые с коптера кадры из освобожденного Лисичанска.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Как сообщила пресс-служба Минобороны, в результате успешных боевых действий Вооруженных сил РФ и подразделений Народной милиции ЛНР был установлен полный контроль над городом Лисичанском, а также близлежащими населенными пунктами.

Также Шойгу рассказал о проведении российскими военными разминирования территории освобожденного Лисичанска и оказании медицинской помощи мирным жителям.

3 июля жители Лисичанска показали съемочной группе «Известий», как они разливали воду из луж по бутылкам, а потом научились кипятить и дезинфицировать ее, чтобы она была пригодна в пищу.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022