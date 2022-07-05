Военкор «Известий» показал расчистку улиц Лисичанска от баррикад ВСУ

Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин в понедельник, 4 июля, запечатлел работу служащих ВС РФ по расчистке улиц освобожденного российскими военными города Лисичанска.

Обстановка в городе постепенно налаживается, однако последствия боевых действий до сих пор бросаются в глаза: поврежденные конструкции, обломки, битое стекло, фрагменты снарядов и покореженные автомобили.

«Военные украинские сделали баррикады из гражданских машин… Они брали машины под расписку у людей — возвращать, конечно, не собирались — и баррикадировали дороги», — рассказал Зименкин.

Также сотрудник «Известий» добавил, что некоторые автомобили служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не только изъяли у законных владельцев, но и расписали их своими лозунгами.

Ранее в этот день Зимекин показал снятые с коптера кадры из освобожденного Лисичанска.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Как сообщила пресс-служба Минобороны, в результате успешных боевых действий Вооруженных сил РФ и подразделений Народной милиции ЛНР был установлен полный контроль над городом Лисичанском, а также близлежащими населенными пунктами.

Также Шойгу рассказал о проведении российскими военными разминирования территории освобожденного Лисичанска и оказании медицинской помощи мирным жителям.

3 июля жители Лисичанска показали съемочной группе «Известий», как они разливали воду из луж по бутылкам, а потом научились кипятить и дезинфицировать ее, чтобы она была пригодна в пищу.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».