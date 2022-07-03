Жители Лисичанска рассказали о жизни под контролем ВСУ

Жители освобожденного армией России Лисичанска впервые за долгое смогли ощутить на себе отсутствие националистов в городе после прихода армии России и рассказали, насколько страшно им было находиться под контролем боевиков и представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщил 3 июля с места событий корреспондент «Известий» Денис Кулага, самые серьезные проблемы у людей возникали с водой, которую им приходилось даже брать из луж.

«Воды нет. Вода для нас самое святое. Мы с лужи черпали ее. Как бомжи последние. Подходит к нам польский корреспондент и спрашивает: «А что,у вас нет водопровода?». Я говорю ему: «Вы знаете, вот как-то нет». И он спрашивает: «И вы эту воду пьете?». Я ему сказала: «Нет, мы ее едим». А потом развернулась и ушла», — рассказала жительница Лисичанска.

Съемочной группе «Известий» жители города показали, как они разливали воду из луж по бутылкам, а потом научились кипятить и дезинфицировать ее, чтобы она была пригодна в пищу.

По словам местной жительницы, когда украинские власти привозили для них питьевую воду, из этого просто устраивали показательные события для западных СМИ. Люди проводили по семь часов в очереди за водой, а западные журналисты просто создавали постановочную картинку, как людям якобы таким образом оказывает помощь Украина.

Ранее в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Как сообщила пресс-служба Минобороны, Шойгу сообщил, что в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

Лисичанск стал последним городом ЛНР, который занимали украинские военные. 2 июля жители населенного пункта вышли на улицу, чтобы встретить союзные войска.

В свою очередь в министерстве иностранных дел Украины выразили обиду на французское агентство France-Presse (AFP), заявив, что его журналисты якобы стали «жертвой российской пропаганды», после того как агентство интерпретировало новость об окружении Лисичанска не в пользу украинской стороны. В последние дни СМИ на Западе стали давать более объективную картину по ситуации вокруг Лисичанска, передавая, что жители этого города ждут прихода войск России и ЛНР. В частности, об этом сообщали France 24 и британский телеканал Sky News.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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