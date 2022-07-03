В Киеве обиделись на France-Presse за сообщение об окружении Лисичанска

В министерстве иностранных дел Украины заявили, что французское агентство France-Presse (AFP) стало «жертвой российской пропаганды», после того как интерпретировало новость об окружении Лисичанска не в пользу украинской стороны. Об этом заявил 3 июля представитель ведомства Олег Николенко.

В своем сообщении об освобождении Луганской Народной Республики (ЛНР) AFP указало, что «украинские сепаратисты заявляют, что окружили Лисичанск».

«AFP вопиюще называет российскую армию вторжения «украинскими сепаратистами», представляя <специальную операцию России по защите Донбасса> против Украины как внутренний конфликт. Кремль ликует», — сообщил Николенко в Twitter.

В последние дни СМИ на Западе стали давать более объективную картину по ситуации вокруг Лисичанска, передавая, что жители этого города ждут прихода войск России и ЛНР. В частности, этом сообщали France 24 и британский телеканал Sky News.

Ранее в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Как сообщила пресс-служба Минобороны, Шойгу сообщил, что в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

В тот же день российское оборонное ведомство сообщило, что украинская группировка войск полностью заблокирована в «лисичанском котле». Также стало известно, что за двое суток в районе Лисичанска сдались в плен 38 украинских военных, большую часть которых составляют насильно мобилизованные местные жители.

Лисичанск стал последним городом ЛНР, который занимали украинские военные. 2 июля жители населенного пункта вышли на улицу, чтобы встретить союзные войска.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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