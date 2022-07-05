Освобожденный Лисичанск засняли с коптера

Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин в понедельник, 4 июля, поделился снятыми с коптера кадрами из освобожденного российскими военными города Лисичанска.

На записи хорошо видны последствия ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ): часть зданий серьезно повреждена, некоторые — почти полностью разрушены. Несмотря на это, город постепенно возвращается к мирной жизни.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Как сообщила пресс-служба Минобороны, в результате успешных боевых действий Вооруженных сил РФ и подразделений Народной милиции ЛНР был установлен полный контроль над городом Лисичанском, а также близлежащими населенными пунктами.

Также Шойгу рассказал о проведении российскими военными разминирования территории освобожденного Лисичанска и оказании медицинской помощи мирным жителям.

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал операцию по освобождению Лисичанска практически молниеносной. Он указал на то, что противник бежал, бросив свою технику и оборонительные рубежи.

3 июля жители Лисичанска показали съемочной группе «Известий», как они разливали воду из луж по бутылкам, а потом научились кипятить и дезинфицировать ее, чтобы она была пригодна в пищу.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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