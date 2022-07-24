Военные ЛНР освободили от боевиков Углегорскую ТЭЦ в ДНР

Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) освободили от украинских боевиков Углегорскую ТЭЦ в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил в воскресенье, 24 июля, корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

По его словам, сейчас на территории теплоэлектроцентрали идет зачистка территории.

Как заявил в Telegram-канале исполняющий обязанности главы администрации города Горловки Иван Приходько, территория Углегорской ТЭЦ полностью блокирована, но пока не зачищена.

Он добавил, что поселок Новолуганское на 50% находится под контролем ДНР.

По неподтвержденной пока информации, ВСУ отходит от Семигорья, отметил Приходько.

Ранее, 19 июля, корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин показал работу артиллерии по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся в районе Углегорской ТЭЦ.

17 июля сообщалось, что в Донецкой Народной Республике освобождено от украинских националистов уже 253 населенных пункта.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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