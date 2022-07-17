В ДНР освободили более 250 населенных пунктов республики
В Донецкой Народной Республике (ДНР) освобождено от украинских националистов уже 253 населенных пункта. Об этом 17 июля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 17 июля, на территории ДНР группировка войск республики и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 253 населенных пункта, включая Новую Каменку и Стряповку», — говорится в сообщении.
15 июля корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров заявил, что бойцы интернациональной бригады «Пятнашка» зашли в Авдеевку и готовы «прижать» украинскую группировку в городе. По словам журналиста, бригада смогла закрепиться на северо-востоке города на бывших позициях вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Пятнашка» планирует занять всю территорию Авдеевки. Если это удастся, то ситуация в районе Донецка кардинально изменится. После взятия пригорода оборона ВСУ рассыплется, указал Хайдаров.
В тот же день стало известно, что союзные силы РФ и ДНР контролируют большую часть путей отхода украинских войск из Северска и Соледара. Тогда же украинское командование решило поэтапно выводить подразделения из Северска.
24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.
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