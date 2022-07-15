Бойцы «Пятнашки» закрепились под Авдеевкой

Бойцы интернациональной бригады «Пятнашка» зашли в Авдеевку и готовы разрезать украинскую группировку в городе. Кадры их работы показал 15 июля военкор «Известий» Сергей Хайдаров.

По словам журналиста, бригада смогла закрепиться на северо-востоке города на бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ее задачу входит удержание противника под контролем, чтобы ему не удавалось вылезти из укреплений.

«Они молодежь, необстрелянные либо очень возрастные, которых загнали туда, какие-то уголовники», — описал противников боец «Пятнашки» Аслан Гуатжиев.

При этом такие неопытные боевики также проводят ответные атаки, когда «Пятнашка» берет паузу. Им помогает то, что на протяжении восьми лет в этом районе украинские войска создавали свои укрепления. То, что они сделаны качественно, смогли убедиться защитники Донбасса, когда все-таки захватили эти позиции.

«Пятнашка» планирует занять всю территорию Авдеевки. Если это удастся, то вся ситуация в районе Донецка кардинально изменится. После взятия пригорода оборона ВСУ рассыплется, заявил Хайдаров.

Ранее в этот же день журналист запечатлел боевую работу «Пятнашки» всего лишь в 150 м от противника. Атаки бригады позволили отомстить ей за погибших товарищей.

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